Второй мультиплекс цифрового телевидения начал транслироваться на всей территории Татарстана

С сегодняшнего дня второй мультиплекс цифрового телевидения начал транслироваться на всей территории Татарстана.

Об этом стало известно на прошедшем сегодня в Казани расширенном совещании «О переходе с аналогового на цифровое телевещание в Российской Федерации».



«До конца декабря на всей территории Российской Федерации будет запущен второй мультиплекс. [...] Что же касается Татарстана… Уже включили? То есть с сегодняшнего дня на всей территории республики принимаются 20 каналов? Это хорошая новость с нашего совещания», — передает корреспондент «Реального времени» слова замминистра связи РФ Алексея Волина.

Он отметил, что при большем количестве доступных каналов люди будут активнее переходить на цифровое вещание.