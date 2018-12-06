Второй мультиплекс цифрового телевидения начал транслироваться на всей территории Татарстана
С сегодняшнего дня второй мультиплекс цифрового телевидения начал транслироваться на всей территории Татарстана.
Об этом стало известно на прошедшем сегодня в Казани расширенном совещании «О переходе с аналогового на цифровое телевещание в Российской Федерации».
«До конца декабря на всей территории Российской Федерации будет запущен второй мультиплекс. [...] Что же касается Татарстана… Уже включили? То есть с сегодняшнего дня на всей территории республики принимаются 20 каналов? Это хорошая новость с нашего совещания», — передает корреспондент «Реального времени» слова замминистра связи РФ Алексея Волина.
Он отметил, что при большем количестве доступных каналов люди будут активнее переходить на цифровое вещание.ТехнологииТелекоммуникации Татарстан
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