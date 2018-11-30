Верховный суд РТ вынес приговор по делу о «наркотаране» в Казани

Фото: Реальное время

6 годами колонии общего режима наказал сегодня 31-летнего казанца Артура Сатрутдинова Верховный суд РТ. Он признан виновным в грубом нарушении ПДД, которое в ночь на 27 апреля повлекло по неосторожности смерть полицейского в машине ДПС, выехавшей наперерез нарушителю.

Судом также установлено — обвиняемый сел за руль, будучи лишенным водительских прав за нетрезвое вождение. А вот состояние наркотического опьянения, на котором настаивала сторона обвинения, было признано недоказанным.

Таким образом, «наркотаран» судом не установлен, в связи с этим действия Сатрутдинова квалифицировали по более мягкой части 3 статьи 264 УК РФ. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.

В прениях представитель прокуратуры РТ просил для подсудимого 8 лет и 3 месяца колонии, с учетом неотбытого условного срока 1 года и 3 месяцев за хранение наркотиков.

Сам гонщик и его адвокат настаивали, что в аварии виноват водитель полицейской машины, что Сатрутдинов наркотических веществ не употреблял уже несколько месяцев, а от медосвидетельствования в наркодиспансере отказался, опасаясь подмены анализов.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 27 апреля 2018 года Сатрутдинов, находясь в состоянии опьянения, будучи лишен водительских прав, за рулем BMW не подчинился требованию автоинспекторов об остановке. Он пытался уйти от погони и на протяжении часа 21 раз нарушил правила дорожного движения, включая пересечение перекрестков на красный свет. Инспекторы в соответствии с ведомственными приказами решили заблокировать движение нарушителю патрульным авто, однако покинуть машину не успели. BMW протаранил полицейскую «Ладу». Старший инспектор ДПС 42-летний старший лейтенант полиции Юрий Матренин погиб, 29-летний комвзвода ДПС капитан полиции Вячеслав Морозов получил травмы.