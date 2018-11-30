Власти Уфы на день закроют парковку возле Конгресс-холла

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В Уфе возле Конгресс-холла 30 ноября будет закрыта парковочная площадка.

Ограничение связано с подготовкой и проведением в региональной столице концерта VI Республиканского фестиваля народных коллективов самодеятельного художественного творчества «Соцветие дружбы».

В мэрии Уфы сообщили, что парковка будет недоступна с 9.00 до 22.00. Администрация Уфы приносит извинения за возможные неудобства.

Напомним, ранее стало известно, что в Перми ограничат движение на Коммунальном мосту в ближайшие выходные.