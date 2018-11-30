Регги внесли в список нематериального наследия ЮНЕСКО

Музыкальный стиль регги, появившийся на Ямайке в 60-х годах прошлого века, включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

«В первое время после своего зарождения музыка в стиле регги была голосом маргинальных групп, теперь же ее исполняют и любят широкие массы независимо от пола, этнической и религиозной принадлежности. Ее вклад в мировую дискуссию по вопросам несправедливости, сопротивления, любви и человечности подчеркивает ее характер, она может быть и интеллектуальной, и общественно-политической, и чувственной, и духовной», — сообщается на сайте организации.

Заявку на включение регги в список ЮНЕСКО подали власти Ямайки в сентябре.

Ранее сообщалось, что историческое издание казанского корана «Казан басмасы» могут внести в список нематериального наследия ЮНЕСКО.