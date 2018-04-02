Казанский коран планируют внести в список ЮНЕСКО

На проходящей в Казани международной исламской богословской конференции обсуждают вопрос включения исторического издания казанского корана «Казан басмасы» в список нематериального наследия ЮНЕСКО



«Сейчас стоит вопрос о приведении текста первого в России исторического казанского издания корана в соответствии с нормами международной стандартизации для его последующей популяризации в мусульманском мире, а затем его включения в список нематериального наследия ЮНЕСКО, а также в его мусульманский аналог Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО)», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» директора Центра исследований корана и сунны республики Фарида Салмана.

При этом стандартизация и сертификация исторического текста казанского корана займет не меньше года.

На сегодняшний день география распространения «Казан басмасы» остается ограниченной рамками Татарстана, России, стран СНГ и мусульманских диаспор из числа выходцев из стран СНГ и дальнего зарубежья.

Ранее в Казани запустили в печать выпуск обновленного и отредактированного «Казанского Корана».