В Instagram появилась функция для слабовидящих людей

Социальная сеть Instagram представила новые функции, которые упрощат слабовидящим просмотр фотографий.

Как сообщается в блоге соцсети, к фотографиям будет добавляться так называемый автоматический альтернативный текст.

Технология позволяет специальным программам распознавать такие тексты и с их помощью вслух описывать отображаемые на экране фотографии и другие изображения. С помощью такой функции пользователь сможет буквально «услышать перечень вещей, которые могут быть отображены на фото».

Ранее сообщалось, что новым гендиректором Instagram стал Адам Моссери.