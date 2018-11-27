Путин в Кремле вручил госнаграды Сергею Когогину и космонавту из Татарстана Сергею Рыжикову

Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил госнаграды уроженцу Бугульмы космонавту Сергею Рыжикову и генеральному директору КАМАЗа Сергею Когогину.

«За проявленное мужество и успешное прохождение длительного космического полёта звания Героя России и почетного звания «Летчик-космонавт Российской Федерации» удостоен Сергей Николаевич Рыжиков. Мы гордимся нашим отрядом космонавтов, его профессионализмом, огромным вкладом в освоение околоземного пространства», — сказал президент России на церемонии вручения.

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин получил из рук Владимира Путина орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени.

Кроме того, президент РФ вручил государственные награды деятелям культуры и спорта, среди них артисты Инна Чурикова и Александр Збруев, певец Лев Лещенко, тренеры Олег Знарок и Ирина Винер-Усманова, бизнесмен Алишер Усманов.



Ранее президент России Владимир Путин присвоил Сергею Рыжикову звание Героя России.