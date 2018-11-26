Замгендиректора БСК о выступлении Шевчука в защиту шиханов: «Заказуха смешная»

Замгендиректора Башкирской содовой компании Марина Бортова раскритиковала заявление лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, высказавшегося в защиту башкирских гор-шиханов.

«Заказуха смешная. Попользовали музаканта, с чем его и поздравляем», — написала Бортова в комментариях на своей странице Facebook (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Также она назвала музыканта наивным человеком «из другого мира».

Это вызвало негодование ряда пользователей. Бывший глава башкирского отделения «Открытой России», политтехнолог Андрей Потылицын потребовал увольнения Бортовой.

«Марина Петровна, а не пойти ли вам ВОН из Башкирии?!» — написал он.

Его сообщение, в частности, продублировал главный редактор портала ProUfu.ru Рамиль Рахматов.

Напомним, что на прошлой неделе Юрий Шевчук выпустил видео в защиту шиханов Торатау, Юрактау и Куштау.