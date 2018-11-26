Следком проведет проверку по факту нападения собаки на 6-летнего мальчика в Сызрани

По факту нападения собаки на маленького ребенка в городе Сызрань Самарской области следственные органы проведут проверку.

Инцидент произошел 25 ноября у рынка на улице Лазо на Образцовской площадке. По сообщениям очевидцев, похожий на алабая пес вцепился на улице в лицо 6-летнему мальчику. В этот момент он находился с мамой.

Собаку от ребенка отогнал прохожий и вызвал скорую помощь. Укус был настолько сильный, что у мальчика было видно лобовую кость. С места происшествия его увезли в больницу на скорой помощи, пишет местное издание «Маленькая Сызрань».

Напомним, ранее под Волгоградом собака изуродовала 7-летнего мальчика из Перми.