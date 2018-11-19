Глава ГИБДД Башкирии выложил видео с виновницей пьяного ДТП у ТЦ «Фабри» в Стерлитамаке

Фото: скриншот видеозаписи

Глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов выложил на своей странице видеозапись с виновницей ДТП на улице Худайбердина в Стерлитамаке. Главный автоинспектор республики призвал жителей РБ не садиться пьяными за руль.

«13 ноября, около 19 часов, в Стерлитамаке на улице Худайбердина 37-летняя водитель автомашины «Ауди Q5», находясь за рулем с признаками опьянения, предположительно, в пути следования выехала на полосу движения встречного транспорта, где совершила столкновение с автомобилем «Ауди Q7», — написал Гильмутдинов.

Он отметил, что виновница аварии отказалась пройти медосвидетельствование. Тем временем водитель Audi Q7 попал в больницу.

В отношении женщины возбуждено административное дело о выезде на встречную полосу и об отказе от прохождения освидетельствования.

«Ведется расследование, по результатам которого будет принято решение согласно действующему законодательству», — добавил глава ГИБДД РБ.