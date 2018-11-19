В Казани экс-кассиров банка «Открытие» обвиняют в содействии краже 230 млн

Запрет определенных действий избрал для экс-кассира банка «Открытие» Натальи Степановой Вахитовский суд Казани. Она обвиняется в пособничестве краже на общую сумму 230 млн рублей. Информацию «Реальному времени» подтвердили в пресс-службе суда.

По версии следствия, Степанова причастна к замене похищенных денег муляжами пачек, имитирующих валюту, — по указанию сбежавшего от следствия начальника офиса Олега Поляха. По данным источников «Реального времени», кроме нее в этом деле появились еще трое новых фигурантов.

Новые краски скандального дела — в нашем материале.