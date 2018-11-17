В Саратовской области завели уголовное дело после ДТП с автобусом и поездом

В Саратовской области возбудили уголовное дело после столкновения автобуса с товарным поездом.

«В отношении водителя автобуса, допустившего столкновение с товарным поездом на ж/д переезде в районе поселка Озинки возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), он задержан», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что при столкновении поезда и автобуса в Озинском районе Саратовской области погибли пять человек, все они — граждане Узбекистана. В Госавтоинспекции России рассказали, что водитель автобуса, следовавший от границы с Казахстаном, выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора.