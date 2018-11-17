При столкновении поезда и автобуса в Саратовской области погибли пять граждан Узбекистана

При столкновении поезда и автобуса в Озинском районе Саратовской области погибли пять человек.

«Всего в автобусе было семь человек, из них двое — граждане Казахстана, это водитель и его помощник. Пять человек погибли, все они — граждане Узбекистана», — рассказал консул Казахстана в Астрахани Канат Шеккалиев.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, пишет ТАСС.

«Состояние тяжелое, но они в сознании, врачи работают. Дополнительно по поручению губернатора Саратовской области выехали хирурги, другие необходимые специалисты, они на пути в больницу. Возможно, будет транспортировка, если состояние позволит, в областную больницу в город [Саратов]», — сказал он.

В Госавтоинспекции России сообщили, что водитель автобуса, следовавший от границы с Казахстаном, выехал на железнодорожный переезд на красный свет светофора.

«На автодороге Энгельс — Ершов — Озинки водитель автобуса, который следовал от границы с Казахстаном на территории Саратовской области, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с локомотивом грузового поезда. В результате ДТП пять пассажиров автобуса погибли», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области в аварии погибли 22-летний хоккеист и его невеста.

