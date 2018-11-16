На актёра из сериала «Физрук» напали с ножом

На актера из сериалов «Физрук» и «Карпов» Юрия Катаева напала супруга с ножом во время ссоры.

Как сообщают «Дни.ру», актера доставили в травмпункт НИИ скорой помощи имени Склифосовского 16 ноября с ножевым ранением в плечо. Он находится в сознании, его жизни и здоровью ничто не угрожает.

На данный момент выясняются все обстоятельства. Заявление на супругу Катаев не написал, однако подтвердил ее вину.

Ранее неизвестные нанесли ножевое ранение бывшему руководителю территориального управления Росимущества в Самарской области Айвару Кинжабаеву. Он госпитализирован.