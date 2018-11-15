Новости общества

17:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане откроют девять новых онкологических центров

15:48, 15.11.2018
В Татарстане откроют девять новых онкологических центров
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть девять новых онкологических центров. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, также планируется переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера медицинским оборудованием, внедрение технологии реабилитации больных со злокачественными образованиями, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил озабоченность состоянием медицины в Татарстане. По его словам, в республике наблюдается резкий рост смертности от онкологических заболеваний при значительном финансировании отрасли. Он также отметил низкую обеспеченность местами в детсадах детей до 3 лет.

ОбществоМедицина Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты