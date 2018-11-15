В Татарстане откроют девять новых онкологических центров

В Татарстане в рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется открыть девять новых онкологических центров. Об этом сообщила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

По ее словам, также планируется переоснащение Республиканского клинического онкологического диспансера медицинским оборудованием, внедрение технологии реабилитации больных со злокачественными образованиями, передает корреспондент «Реального времени».

Ранее полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров выразил озабоченность состоянием медицины в Татарстане. По его словам, в республике наблюдается резкий рост смертности от онкологических заболеваний при значительном финансировании отрасли. Он также отметил низкую обеспеченность местами в детсадах детей до 3 лет.