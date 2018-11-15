Прокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить обвиняемых в убийстве журналиста Хашогджи

Прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогджи в Стамбуле.

По информации Associated Press, прокуратура просит суд приговорить пятерых обвиняемых к смертной казни.



Всего в рамках расследования задержан 21 человек.

Напомним, что Хашогджи пропал в начале октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Позднее части тела журналиста были найдены в колодце на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приказ об убийстве журналиста поступил от высокопоставленных должностных лиц Саудовской Аравии.