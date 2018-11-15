Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность и до -5

В четверг, 15 ноября, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков.

Ветер юго-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура воздуха днем — от 0 до -5 градусов. В Казани днем ожидается от 0°С до -3°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от -2°С до -5°С.