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Суд арестовал имущество подозреваемого во взятке вице-премьера Крыма Нахлупина

14:14, 14.11.2018
Суд арестовал имущество подозреваемого во взятке вице-премьера Крыма Нахлупина
Фото: pixabay.com

Мосгорсуд арестовал счет жены подозреваемого во взятке вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина с 14 миллионами рублей.

«Суд наложил арест на один расчетный счет его супруги, там 14 миллионов рублей. Еще по недвижимости арест стоит на его имущество на основании постановления следователя, а в суде документов нет» — сказал источник "РИА Новости".

Кроме того, суд признал законным арест бывшего и.о. замминистра транспорта Крыма Валентина Дукорского, проходящего по этому делу.

Ранее Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об аресте вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина на срок до 16 декабря 2018 года.

Происшествия
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