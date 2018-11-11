Минтранс предложил увеличить субсидирование региональных авиаперевозок на 15 млрд рублей

Министерство транспорта России предложило увеличить субсидирование региональных авиаперевозок на 15 млрд рублей в ближайшие 3 года. Соответствующие поправки внесены в Госдуму ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2019—2021 годы.

Так, в 2019 году размер ассигнований может быть увеличен на 4,5 млрд рублей, до 7,8 млрд рублей, в 2020 году — на 5 млрд рублей, до 8,3 млрд рублей. В 2021 году субсидии могут быть увеличены на 5,4 млрд рублей, до 8,8 млрд рублей, передает «Коммерсантъ».

Ранее сообщалось, что программу субсидирования авиаперевозок могут продлить до 2024 года. Программа оценивается как проект жизнеобеспечения, на его реализацию понадобится 75,2 млрд рублей.