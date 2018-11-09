Казанский колледж, где погиб педагог, ремонтировал «Татлизинг»

Стало известно, какие строительные компании занимались капремонтом лаборантского корпуса Казанского колледжа технологии и дизайна, где накануне погибла преподаватель. Генподрядчиком ремонтных работ в колледже выступило ГУП РТ «Татлизинг». Субподрядчиком — ООО «Сайяр», однако позднее его сменило ООО СК «Армида». Курировало стройку ГИСУ РТ.

Напомним, женщина шагнула в темное помещение, не заметив, что строители сняли здесь межэтажные перекрытия, упала с высоты 14 метров и разбилась. У Луизы Губайдуллиной осталась семья: муж и две дочери, ученицы 4-го и 6-го классов. Проход в кабинет, где шли строительные работы, не был огорожен. Более того, выяснилось, что в ремонтируемое здание переносили мебель студенты, поднимаясь по лестницам без перил. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч. 2 ст. 109 УК РФ).

Ремонт в колледже был почти завершен, скоро педагоги и учащиеся должны были переехать в здание. К моменту происшествия были выполнены следующие виды работ: штукатурка — 100%, разводка сетей электроснабжения — 95%, окна — 91%, монтаж слаботочки — 92%, шпаклевка — 96%, расширение и усиление проемов — 100%, ВК — 98%, отопление — 98%, вентиляция — 71%, кровля — 100%, двери — 95%, покраска — 95%, стяжка пола — 100%, наливные полы — 100%, оконные откосы — 100%, керамогранитная плитка — 95%, ограждения на лестничной клетке — 90%, линолеум — 100%. Завершить все работы планировали ориентировочно 15 ноября.

Подробнее о трагедии — читайте в нашем материале.