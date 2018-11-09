Глава Совета Европы предупредил об угрозе Ruxit

Глава Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил об угрозе выхода России из организации и назвал процесс Ruxit, по аналогии с Brexit – выходом Британии из ЕС.



«Существует реальная угроза, что Европе предстоит не только Brexit, но и Ruxit», — цитирует «РИА Новости» Ягланда в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Финляндии Тимо Сойни.

Сойни отметил, что Финляндия, которая на протяжении двух лет будет председательствовать в Совете Европы, предпримет все возможное для решения проблемы с выплатами Россией членских взносов.

«Когда государство является членом организации, оно должно платить взносы. Это касается всех. Если страна не платит, она не может пользоваться привилегиями членства», — заявил Сойни.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В феврале этого года Госдума отказалась перечислять в бюджет ПАСЕ членский взнос за 2018 год. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из Совета Европы (СЕ).