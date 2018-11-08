Экс-уфимец Иван Обляков получил первую серьезную травму в составе ЦСКА

ФК ЦСКА не только потерял три очка в матче группового этапа Лиги чемпионов против итальянской «Ромы», проиграв на своем поле со счетом 1:2, но и получил двух ключевых травмированных игроков. Это Фернандес и Обляков.



«Медицинское обследование, проведенное сразу после матча ПФК ЦСКА — «Рома», выявило у Марио Фернандеса сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей лица. Подозрения на перелом скулы и носа, к счастью, не подтвердились. У полузащитника армейцев Ивана Облякова диагностирован закрытый косой перелом четвертой пястной кости правой кисти», — сообщает пресс-служба «армейцев».