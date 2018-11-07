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Составлен «Реальный рейтинг-2018» 100 крупнейших предприятий Поволжья

13:56, 07.11.2018

Публикуем топ-100 крупнейших предприятий ПФО, вошедших в лонг-лист премии «Реальный рейтинг»!

Премия «Реальный рейтинг», учрежденная в 2017 году, уже успела завоевать авторитет в бизнес-сфере, и номинанты с нетерпением ждут результатов текущего года, которые будут подведены в декабре в Казани.

Победителей в 10 номинациях определят с помощью методики, разработанной аналитиками издания.

Критерии отбора:

  • размер активов компании,
  • объемы выручки,
  • чистая прибыль,
  • рентабельность,
  • объем уплаченных компанией налогов.

В присуждении победы компаниям-лидерам также участвует экспертный совет. В его составе: генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров; член генерального совета «Деловой России», председатель правления ООО «Аудит Груп» Борис Любошиц; президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков; заместитель председателя правления «Института развития финансовых рынков» Валерий Петров; вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.

Награды получат победители в 10 номинациях:

  • 1. IT-компании,
  • 2. Автодилеры,
  • 3. Банки,
  • 4. Пищевая промышленность,
  • 5. Розничная торговля,
  • 6. Продуктовый ретейл,
  • 7. Строительные компании,
  • 8. Телекоммуникации и связь,
  • 9. Транспортная промышленность,
  • 10. Производство медикаментов.

В топ-100 (по 10 компаний в каждой из 10 номинаций) в этом году вошли 24 предприятий из Татарстана. На втором месте — Нижегородская область, где зарегистрированы 19 номинантов. «Бронза» у Башкортостана — 12 местных предприятий номинированы на «Реальный рейтинг».

Компании-победители станут известны 7 декабря, на торжественной церемонии награждения. Мероприятие станет одним из самых значимых деловых событий года и удобной площадкой для новых знакомств и встреч с будущими партнерами.

Более подробная информация на сайте премии «Реальный рейтинг». Мероприятия
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