В уфимском торговом центре «Март» произошел пожар

В торговом центре «Март» в Уфе произошел пожар. Инцидент случился поздно вечером 6 ноября.

По информации республиканского ГУ МЧС, на момент прибытия пожарных расчетов здание было закрыто, посетители отсутствовали. Также внутри строения наблюдалось сильное задымление.

Очаг возгорания был обнаружен на первом этаже торгового центра. Его площадь составила порядка 10 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

В настоящее время специалисты МЧС устанавливают причину пожара.

Напомним, ранее по делу о пожаре в «Зимней вишне» были задержаны три новых фигуранта.