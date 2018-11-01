По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержаны три новых фигуранта

По делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово задержаны три новых фигуранта. В ближайшее время им изберут меру пресечения.



«В деле появились три новых фигуранта. Им избирается мера пресечения в Центральном суде (Кемеровской области)», — передает ТАСС со ссылкой на источник.

Обвинения предъявили бывшему гендиректору Кемеровского кондитерского комбината, собственника торгового центра, Вячеславу Вишневскому. Кроме него задержан Эдуард Комков — сын экс-начальницы инспекции стройнадзора по Кемеровской области Танзили Комковой (также является обвиняемой по делу).

«Комков задержан вчера в Кемерове. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — сообщил адвокат Комкова.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок. Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».

Обвиняемыми по делу ранее проходили 12 человек, все они арестованы.