Следком возбудил дело после смерти вора в законе в колонии Пермского края

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства вора в законе Владимира Вагина по кличке Вагон.

Инцидент произошел в конце сентября в колонии ИК-11 в Пермском крае. В управлении пояснили, что правоохранители планируют всесторонне изучить обстоятельства смерти мужчины. В рамках расследования назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, передает «Коммерсант».

Издание сообщает со ссылкой на источники, что дело может быть прекращено из-за отсутствия события преступления.

Напомним, Владимир Вагин отбывал семилетний срок за покушение на убийство выпускника академии МВД в уличной драке возле кафе. В ИК-11 он был найден повесившимся. Адвокаты Вагина не верят в его суицид и ранее ходатайствовали о назначении судебно-медицинской экспертизы в рамках доследственной проверки.