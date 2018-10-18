Община крымских татар посчитала недостаточным исправление новости о «похожем на татарина» стрелке из Керчи

Община крымских татар в Москве отреагировала на новость портала «Лента.ру» о стрелке в керченском колледже, где со ссылкой на источник говорилось о том, что преступник «похож на татарина». В организации заявили, что считают недостаточным исправление заметки.

«Кроме исправления данной публикации и удаления фразы «похожий на татарина» больше никакой реакции пока не последовало. Считаем это недостаточным», — сообщили «Реальному времени» в организации.

Накануне, после трагического нападения на колледж в Керчи, «Лента.ру» опубликовала новостную заметку под заголовком «Появились подробности о стрельбе в керченском техникуме». Сейчас упоминания о схожести нападавшего студента с татарином нет. Однако в заявлении общины приводится такая цитата: «в причастности к взрыву в керченском техникуме подозревается мужчина, похожий на татарина».

В общине подчеркнули, что заявление организации было не только опубликовано в интернете, но и направлено в редакцию «Ленты.ру» и лично директору отдела оперативной информации Алексею Хвостову. В результате этот оборот был удален.

Напомним, что 17 октября в Керчи студент политехнического колледжа организовал взрыв в столовой учебного заведения, а также расстрелял студентов и сотрудников колледжа. В результате трагедии погиб 21 человек. Еще около 40 пострадали.