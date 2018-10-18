Московский офис «ИнтехБанка» продали всего за 42 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о продаже в рамках торгов офиса ПАО «ИнтехБанк» в Москве. Сумма сделки составила 42 млн рублей.

При этом начальная стоимость лота составляла 44,5 млн рублей. Речь идет о нежилом помещении площадью 296,2 кв. м. Как следует из сообщения АСВ, покупателем выступило ООО «Альфа». Договор с компанией был заключен 12 октября.

Кроме того, в рамках торгов ООО «Тасма-Инвест» выкупило у банка долг за 68,5 млн рублей при начальной стоимости — 74,8 млн рублей. Всего АСВ удалось реализовать имущество «ИнтехБанка» на 135,2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что «ИнтехБанк» подал иск к «Ипотечному агентству РТ» на 210 млн рублей.

Напомним, 8 октября комитет кредиторов ПАО «ИнтехБанк» одобрил продление срока конкурсного производства на шесть месяцев. Сумма установленных требований кредиторов к банку превысила 25,2 млрд рублей.