Новости экономики

11:00 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

«ИнтехБанк» подал иск к «Ипотечному агентству РТ» на 210 млн рублей

10:25, 16.10.2018
«ИнтехБанк» подал иск к «Ипотечному агентству РТ» на 210 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд РТ к АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 15 октября. Сумма требований составляет 210,2 млн рублей, говорится в картотеке арбитража.

Отметим, что «Ипотечное агентство» занимается девелоперскими проектами. Генеральный директор — Андрей Симаков.

Напомним, что летом прошлого года Арбитражный суд РТ по заявлениям Агентства по страхованию вкладов признал недействительными две сделки «Татфондбанка» с «Ипотечным агентством РТ» на общую сумму в 218 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок