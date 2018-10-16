«ИнтехБанк» подал иск к «Ипотечному агентству РТ» на 210 млн рублей

ПАО «ИнтехБанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов (АСВ) подало иск в Арбитражный суд РТ к АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан».

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 15 октября. Сумма требований составляет 210,2 млн рублей, говорится в картотеке арбитража.

Отметим, что «Ипотечное агентство» занимается девелоперскими проектами. Генеральный директор — Андрей Симаков.

Напомним, что летом прошлого года Арбитражный суд РТ по заявлениям Агентства по страхованию вкладов признал недействительными две сделки «Татфондбанка» с «Ипотечным агентством РТ» на общую сумму в 218 млн рублей.