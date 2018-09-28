Требования кредиторов к «ИнтехБанку» превысили 25 млрд рублей

Сумма установленных требований кредиторов к ПАО «ИнтехБанк» превысила 25,2 млрд рублей. Требования предъявили более 3,5 тыс. заявителей.

Из этой суммы удовлетворены требования кредиторов первой очереди на 2,1 млрд рублей, при этом 0,8 млн — в августе 2018 года, следует из отчета Агентства по страхованию вкладов о проведении конкурсного производства с 12 апреля 2017 года по 31 июля 2018 года.

Не включенными в реестр признаны требования 3 тыс. кредиторов на сумму 1,8 млн рублей.



Ранее сообщалось, что на конкурсное производство в «Интехбанке» предполагается потратить 50,3 млн рублей.