АСВ не смогло оспорить снятие 90 млн рублей и 0,5 млн долларов в «ИнтехБанке»

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд признал законной выдачу из кассы 89,8 млн рублей, 88 тыс. евро и 0,5 млн долларов в ПАО «ИнтехБанк».



В декабре прошлого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) направило восемь заявлений в Арбитражный суд Татарстана о признании недействительными сделки по выдаче из кассы 89,8 млн рублей, 88 тыс. евро и 0,5 млн долларов, следует из сообщения АСВ.

АС РТ с апреля по июнь 2018 года провел заседания по искам, но не признал требования управляющего по всем искам. Апелляционный суд 8—10 октября оставил определения Арбитража без изменений, апелляционные жалобы АСВ — без удовлетворения.

Ранее сообщалось, что сумма установленных требований кредиторов к ПАО «ИнтехБанк» превысила 25,2 млрд рублей.

Напомним, что на заседании 8 октября комитет кредиторов ПАО «ИнтехБанк» одобрил продление срока конкурсного производства на шесть месяцев. Также утверждена смета текущих расходов на IV квартал 2018 года в сумме 50,3 млн рублей.