Еврейская община в Челнах сообщила об угрозах после покушения на Михаила Скоблионка

После покушения на главу Федеральной еврейской национально-культурной автономии Татарстана, предпринимателя Михаила Скоблионка местная еврейская община рассказала об угрозах, поступивших от неизвестных лиц.

Подозрительное письмо представители общественной организации якобы получили в конце сентября, пишет Chelny-biz.ru.

«Этим вопросом сейчас занимаются правоохранительные органы. На электронную почту общины письмо поступило. Какая-то нацистская организация», — рассказал председатель РО «Еврейская община г. Набережные Челны» Леонид Колоднер.

Напомним, сегодня в Казани было совершено покушение на Михаила Скоблионка. Бизнесмена пытались убить при помощи подосланной коробки с бомбой. Предприниматель находится в казанской больнице.

В Следкоме по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. Подробно — в материале «Реального времени».