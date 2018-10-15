Следком РТ опубликовал видео с места взрыва в кабинете казанского предпринимателя Скоблионка

Фото: Следком РТ

Следственный комитет РТ опубликовал видеозапись, на которой показывается место взрыва, который произошел сегодня при покушении на казанского предпринимателя, главу ЗАО «ТАКПО» Михаила Скоблионка.

Взрыв произошел сегодня утром в офисе на Поперечно-Ноксинской в Казани. Предприниматель и его помощница в результате сработки неустановленного устройства получили ожоги и травмы глаз. В настоящее время оба госпитализированы в офтальмологическую больницу.

Следственными органами Следкома РФ по РТ возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство двух или более лиц.

