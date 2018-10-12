Айрат Фаррахов про закон о самозанятых: «Задача — не поступления в бюджет»

Предпринимательское сообщество Татарстана, депутаты и представители органов власти обсудили сегодня законопроект о самозанятых. Напомним, Татарстан — пилотный регион, в котором с 2019 года будет реализовываться закон.

По словам депутата Госдумы Айрата Фаррахова, который будет представлять законопроект на чтениях в Госдуме, в основе решения не стоит вопрос пополнения бюджета.



«В основе решения этого вопроса пополнения бюджета нет. Это не большие ассигнования, которые будут поступать в бюджеты субъекта. Вопросы в другом: на сегодняшний день — это проблема экономики, деловой активности в стране и проблема этих людей. Без этого они не могут взять кредит, не могут оформить ипотеку, не могут формировать свои пенсионные права», — сказал Фаррахов, отвечая на вопрос «Реального времени» о том, насколько может пополниться государственная казна после введения закона о самозанятых.

Собеседник издания отметил, что закон о самозанятых — это больше переход на новый налоговый режим.

