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В Нурлатском районе назначили нового руководителя исполкома

20:47, 11.10.2018

Новым руководителем исполкома Нурлатского района Татарстана стал Линар Маняпов.

Назначение было произведено в ходе 28-й сессии совета района, передает «Нурлат-информ». На должность также претендовал Рузиль Гилязов.

Кроме того были назначены заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам и и. о. замруководителя исполкома по инфраструктурному развитию. Ими стали Эльмира Шагаева и Рустем Габдрахманов соответственно.

Ранее в Татарстане избрали глав шести муниципальных районов республики. В Нурлатском эту должность занял Алмаз Ахметшин.

ОбществоВласть Татарстан
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