В Подмосковье застрелили следователя по особо важным делам МВД

Старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу застрелена у подъезда своего дома в подмосковном городе Красногорск.



«Сегодня около 7.00 неизвестный произвел выстрел в вышедшую из подъезда дома, расположенного в поселке Архангельское Красногорского района, женщину. От полученного огнестрельного ранения в шею потерпевшая скончалась», — передает «Интерфакс» со ссылкой на представителя областного главка Следственного комитета (СК) Ольгу Врадий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации Mash, убита Евгения Шишкина, которую подозревали во взятках и махинациях. Ранее ее уже пытались убить в январе 2018 года, но покушение провалилось. Факт превышения полномочий не подтвердили.