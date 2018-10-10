Google представила новые смартфоны, планшет и «умный» экран

Фото: скриншот

Американская компания представила несколько новых гаджетов — смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL, планшет Pixel Slate и «умный» экран Home Hub.

The new Pixel 3, Pixel Slate and Google Home Hub. All the big #madebygoogle news, right here for you. pic.twitter.com/CNUHIyRhtM

— Google (@Google) 9 октября 2018 г.

Смартфоны работают на Android 9.0 Pie и доступны в черном, белом и розовом цветах. Диагональ экрана Pixel 3 составляет 5,5 дюйма, Pixel 3 XL — 6,3 дюйма. Их стоимость составит от $799 и от $899 соответственно.

Планшет Google Pixel Slate получил встроенную защиту от вирусов и экран диагональю 12,3 дюйма. Стоить он будет от $599.

Кроме того, Google представила Home Hub — «умный» экран для управления «умным» домом. Стоимость гаджета составит $149.

Предзаказ смартфонов и планшета стартовал с 9 октября в 13 странах, России в списке нет.

Ранее Google сообщил о закрытии своей социальной сети Google+.