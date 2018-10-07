Нурмагомедов о звонке Путина: «Cказал, что очень гордится мною»

Россиянин Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему позвонил президент страны Владимир Путин и поздравил его с победой над ирландцем Конором Макгрегором в турнире UFC 229.

— Путин только что позвонил мне и сказал, что очень гордится мною. Он говорит: «Поздравляю тебя», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции после боя.

Кроме того, спортсмен извинился за драку после поединка и заявил, что ему жаль, что сейчас все обсуждают лишь это происшествие и забывают о поведении его соперника.

Напомним, глава UFC Дэйна Уайт ранее заявил, что выплата гонорара российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову заморожена из-за драки на время расследования.