Нурмагомедов и Макгрегор могут получить за бой рекордные гонорары

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор могут получить рекордные гонорары за бой, который состоится завтра, 6 октября.

«Этот бой бьет все рекорды. Это самый большой бой, который мы когда-либо делали», — приводит Forbes слова президента UFC Дэйна Уайта.

Нурмагомедов может стать самым высокооплачиваемым бойцом ММА из России, прежде таковым был Федор Емельяненко. На доле от продаж трансляций по системе PPV российский боец может получить 6—9 млн долларов. Гонорар за бой составит около 2—4 млн долларов.

При этом Макгрегор планирует заработать на бое около 50 млн долларов. Он заключил контракт на шесть боев и получит за бой с Хабибом самый большой гонорар в истории ММА. Стоит отметить, что букмекеры называют фаворитом боя российского спортсмена.

«Главное преимущество Нурмагомедова — высочайший уровень борьбы. Конор еще никогда не дрался с борцом такого класса», — пишет издание.



Напомним, все билеты на поединок были проданы за три минуты.