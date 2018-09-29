Дольщики ЖК «Молодежный» вышли к кабмину

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром к кабинету министров РТ вышли дольщики пятого дома ЖК «Молодежный». Проблемный объект «ФОНа» должны были сдать в 2016 году, но стройка остановилась в 2015-м на уровне свай. Недавно в Фонде поддержки дольщиков РТ сообщили, что нашли инвестора на два других дома «Молодежного» — в высокой степени готовности — на условиях выделения земли. Однако по «свайному» пятому решения пока нет, сдача дома по дорожной карте запланирована на 2021 год, и пока непонятно, за счет каких источников он будет строиться.

— Мы не хотим ждать, у нас 10 бездомных. Люди работают вахтовым методом в Москве, они без квартир вообще. Кто-то болеет, и ему нельзя работать, негде жить. Много пенсионеров, в том числе одиноких. У нас такой разброс: от бездомных до богатых. И бездомным стыдно признаться, что они даже в Казань приехать выяснить вопрос с домом не могут, у них нет денег на жилье. Процентов 80—85 при всем желании не смогут доплату произвести, — рассказала одна из участниц встречи Алсу Зинатуллина.

— Там уже помойка стала, а не стройка. Мы начали бороться с 2016 года. Но нами как будто просто не хотят заниматься, а ведь у Татарстана деньги есть и земля есть. У нас уже два-три наследника в доме — дольщики умирают, не дождавшись своих квартир, — добавила еще одна дольщица.

Группа собравшихся отправилась в Дом правительства, где их записали на прием к премьер-министру РТ Алексею Песошину.