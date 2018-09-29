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Недвижимость

Дольщики ЖК «Молодежный» вышли к кабмину

10:52, 29.09.2018 3
Дольщики ЖК «Молодежный» вышли к кабмину
Фото: Максим Платонов

Сегодня утром к кабинету министров РТ вышли дольщики пятого дома ЖК «Молодежный». Проблемный объект «ФОНа» должны были сдать в 2016 году, но стройка остановилась в 2015-м на уровне свай. Недавно в Фонде поддержки дольщиков РТ сообщили, что нашли инвестора на два других дома «Молодежного» — в высокой степени готовности — на условиях выделения земли. Однако по «свайному» пятому решения пока нет, сдача дома по дорожной карте запланирована на 2021 год, и пока непонятно, за счет каких источников он будет строиться.

— Мы не хотим ждать, у нас 10 бездомных. Люди работают вахтовым методом в Москве, они без квартир вообще. Кто-то болеет, и ему нельзя работать, негде жить. Много пенсионеров, в том числе одиноких. У нас такой разброс: от бездомных до богатых. И бездомным стыдно признаться, что они даже в Казань приехать выяснить вопрос с домом не могут, у них нет денег на жилье. Процентов 80—85 при всем желании не смогут доплату произвести, — рассказала одна из участниц встречи Алсу Зинатуллина.

— Там уже помойка стала, а не стройка. Мы начали бороться с 2016 года. Но нами как будто просто не хотят заниматься, а ведь у Татарстана деньги есть и земля есть. У нас уже два-три наследника в доме — дольщики умирают, не дождавшись своих квартир, — добавила еще одна дольщица.

Группа собравшихся отправилась в Дом правительства, где их записали на прием к премьер-министру РТ Алексею Песошину.

Недвижимость Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12:24
    Молодцы дольщики 5 дома! Правильно, надо бороться за свое! Деньги 600 млн пропало, но никто не виноват! Власть тоже отстранились, но обязаны решать этот вопрос! Дольщики 5 дома жк молодежный покупали с дду со страховкой и тд, по рыночной цене, а не рисковали. Брали именно в этом доме, тк вид на лес, и купили большинство для пожилых! Молодцы дольщики! Спасибо редакции
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  • Анонимно 12:27
    Сколько можно людей мучить, которые скитаются по съёмным квартирам с детьми. Необходимо поддержать людей, жизнь проходит, жить хочется сегодня!!!
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  • Анонимно 12:35
    Москва, ну возьмите уже на контроль этот объект. Сколько можно терроризировать людей.
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