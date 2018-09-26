В Казани пьяный водитель протаранил два авто, двое госпитализированы

Сегодня ГАИ Казани сообщила о ночном ДТП с пострадавшими. По предварительным данным, 25 сентября ночью на улице Короленко 33-летний водитель «Форда», находясь с за рулем «с признаками алкогольного опьянения», совершил наезд на припаркованные у края дороги автомобили «ВАЗ» и «Рено» (людей внутри не было), после чего машина лихача влетела в опору ЛЭП.

В результате пострадали двое пассажиров «Форда». Один получил закрытый перелом ключицы, другой — закрытый перелом ребер и ушиб грудной клетки. Оба госпитализированы.

Ранее в Казани водитель «Мерседеса» врезался в опору железнодорожного моста и погиб.