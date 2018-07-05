Новости происшествий

02:23 МСК
Новости раздела
Происшествия

Защита Улюкаева обжаловала возврат генералу Феоктистову $2 млн

13:46, 05.07.2018
Защита Улюкаева обжаловала возврат генералу Феоктистову $2 млн
Фото: kremlin.ru

Адвокаты экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловали возврат отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.

Защита считает, что генерал не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами. Деньги, по словам адвоката, принадлежат другому человеку, что подтверждают материалы дела.

Ранее суд вернул бывшему генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки.

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем