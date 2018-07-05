Защита Улюкаева обжаловала возврат генералу Феоктистову $2 млн
Адвокаты экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева обжаловали возврат отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн. Об этом сообщила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Москвы Эмилия Хиль.
Защита считает, что генерал не доказал право владения и распоряжения указанными деньгами. Деньги, по словам адвоката, принадлежат другому человеку, что подтверждают материалы дела.
Ранее суд вернул бывшему генералу ФСБ и экс-главе службы безопасности «Роснефти» Олегу Феоктистову $2 млн, полученных бывшим министром Алексеем Улюкаевым в качестве взятки.Происшествия
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