В оставшиеся без водоснабжения поселки Казани организован подвоз воды

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

В оставшиеся без водоснабжения населенные пункты Кировского района Казани организован подвоз воды.

Воду жители могут получить по следующим адресам:

п. Юдино, ул. Красикова, 14;

п. Новое Аракчино, Минусинская, 1а;

п. Аракчино, ул. Приволжская, 97;

п. Красная Горка, ул. Березовая, 9.

В МЧС рассказали, что по состоянию на 12.00 проведено обвалование участка прорыва трубы. Производится откачка воды. Ориентировочное время восстановления водоснабжения — сегодня, в 20.00.

Напомним, что накануне вечером из-за аварии без воды остались жители поселков Кировского района Казани. Изначально планировалось восстановить водоснабжение к 6.00, потом к 12.00. Затем время окончания работ перенесли на 20.00.