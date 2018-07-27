В Казани власти создадут водно-болотный птичий «заповедник» в парке Победы
Администрация Казани планирует создать птичий водно-болотный «заповедник» в парке Победы. Власти работают совместно с Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ.
«В настоящее время прорабатывается вопрос о создании на территории парка Победы водно-болотного парка», — цитирует пресс-службу мэрии города «Татар-информ».
Кроме того, уже проведены необходимые исследования и переданы рекомендации по организации территории с озерными экосистемами в составе городской рекреационной зоны.
Ранее власти Казани рассказали об открытии крупных объектов в этом году в столице Татарстана. В четвертом квартале текущего года первых посетителей примет обновленный зоопарк «Река Замбези».ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан
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