В Казани власти создадут водно-болотный птичий «заповедник» в парке Победы

Администрация Казани планирует создать птичий водно-болотный «заповедник» в парке Победы. Власти работают совместно с Институтом проблем экологии и недропользования Академии наук РТ.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о создании на территории парка Победы водно-болотного парка», — цитирует пресс-службу мэрии города «Татар-информ».

Кроме того, уже проведены необходимые исследования и переданы рекомендации по организации территории с озерными экосистемами в составе городской рекреационной зоны.

Ранее власти Казани рассказали об открытии крупных объектов в этом году в столице Татарстана. В четвертом квартале текущего года первых посетителей примет обновленный зоопарк «Река Замбези».