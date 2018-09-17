Медведев уволил замглавы ФАС Овчинникова в связи с переходом на другую работу

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы ФАС РФ Максима Овчинникова.

«Освободить Овчинникова Максима Александровича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с переходом на другую работу», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.



Сегодня «Коммерсант» сообщил, что Овчинников в ближайшее время перейдет в «Роскосмос», где станет первым заместителем генерального директора госкорпорации Дмитрия Рогозина по финансово-экономическим вопросам и бюджетированию.

Максим Овчинников начал работу в ФАС с 2007 года. В 2009—2015 годах был начальником Управления контроля промышленности и оборонно-промышленного комплекса. С февраля 2015 года стал замруководителя ФАС.