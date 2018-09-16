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«Ак Барс» по буллитам уступил казахстанскому «Барысу»

16:47, 16.09.2018
«Ак Барс» по буллитам уступил казахстанскому «Барысу»
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в серии буллитов уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Барыса». В составе астанинской команды точными бросками отметились Кертис Валк, Партис Кормье и Роман Старченко, в серии буллитов Андре Петерссон, Никита Михайлис и Мэттью Фрэттин.

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский отдал две голевые передачи. 23-летний вратарь поучаствовал в шайбах, которые на свой счет записали Александр Бурмистров и Иржи Секач. Также гол реализовал Джастин Азеведу. В серии буллитов забили Федор Малыхин и Данис Зарипов.

В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова 18 сентября сыграют с нижегородским «Торпедо».

Ранее «Ак Барс» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:4.

СпортХоккей Татарстан
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