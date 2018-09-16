«Ак Барс» по буллитам уступил казахстанскому «Барысу»

«Ак Барс» в серии буллитов уступил казахстанскому «Барысу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).



Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 4:3 в пользу «Барыса». В составе астанинской команды точными бросками отметились Кертис Валк, Партис Кормье и Роман Старченко, в серии буллитов Андре Петерссон, Никита Михайлис и Мэттью Фрэттин.

Вратарь «Ак Барса» Владислав Подъяпольский отдал две голевые передачи. 23-летний вратарь поучаствовал в шайбах, которые на свой счет записали Александр Бурмистров и Иржи Секач. Также гол реализовал Джастин Азеведу. В серии буллитов забили Федор Малыхин и Данис Зарипов.

В следующем матче подопечные Зинэтулы Билялетдинова 18 сентября сыграют с нижегородским «Торпедо».

Ранее «Ак Барс» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 5:4.