В Ставрополье заключенного по ошибке выпустили на свободу

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело после того, как сотрудники исправительной колонии по ошибке освободили заключенного.



Кочубеевский районный суд удовлетворил в августе ходатайство заключенного о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение, говорится в сообщении СУ СК РФ по Ставропольскому краю. При этом сотрудники исправительного учреждения при оформлении документов по ошибке внесли его в список тех, кому суд поменял лишение свободы на исправительные работы.

В результате заключенного освободили, но через несколько дней задержали и вернули в колонию.

В отношении сотрудников следствие возбудило уголовное дело по статье «Халатность».