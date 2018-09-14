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Происшествия

В Ставрополье заключенного по ошибке выпустили на свободу

02:30, 14.09.2018
В Ставрополье заключенного по ошибке выпустили на свободу
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело после того, как сотрудники исправительной колонии по ошибке освободили заключенного.

Кочубеевский районный суд удовлетворил в августе ходатайство заключенного о переводе из колонии строгого режима в колонию-поселение, говорится в сообщении СУ СК РФ по Ставропольскому краю. При этом сотрудники исправительного учреждения при оформлении документов по ошибке внесли его в список тех, кому суд поменял лишение свободы на исправительные работы.

В результате заключенного освободили, но через несколько дней задержали и вернули в колонию.

В отношении сотрудников следствие возбудило уголовное дело по статье «Халатность».

Происшествия
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