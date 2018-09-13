В Китае внедорожник протаранил толпу — погибли девять человек

Вчера вечером в Китае на площади города Хэнъян в провинции Хунань внедорожник протаранил большую группу людей.

«При наезде внедорожника на толпу на площади китайского города Хэнъян погибли девять человек, еще 46 получили ранения. Причины ЧП выясняются», — сообщает Global Times.

Напомним, ранее в Пермском крае произошел наезд на пешеходов. Отечественная «семерка» сбила шесть человек на переходе. Двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии.