Спортсмены из Башкортостана выступят на III летних юношеских Олимпийских играх

С 6 по 18 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина) пройдут III летние юношеские Олимпийские игры.

На сегодняшний день известно, что в составе сборной команды России выступят три спортсмена из Башкортостана, сообщили в Министерстве молодежной политики и спорта РБ. В соревнованиях по плаванию выступят восемь российских пловцов, в том числе лидер сборной Башкортостана Полина Егорова. В соревнованиях по стрельбе из лука за награды поборется уфимец Станислав Черемискин, а Айгуль Гареева выступит в двух дисциплинах по велоспорту.



В Играх примут участие порядка четырех тысяч спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 206 стран мира. Медали будут разыграны в 32 видах спорта.

По сравнению с предыдущими Играми, которые проходили в 2014 году в Нанкине, в программу предстоящих включены пять новых видов спорта: брейк-данс, каратэ, скалолазание, роллер-спорт и акробатика. Два вида спорта — сквош и поло — будут представлены в качестве демонстрационных.