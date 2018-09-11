Зюганов выступил за «немедленное» включение Донбасса в состав России

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президенту Владимиру Путину необходимо признать Донбасс территорией России.



«Что касается Донбасса, я бы на месте президента принял бы (его в состав России, — прим. ред.) немедленно. Прекратится этот бандитизм очень быстро», — приводит РИА «Новости» слова Зюганова.

По его словам, необходимо признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, как ранее Южную Осетию и Абхазию.

Напомним, Путин впервые провел переговоры с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким в ноябре 2017 года. Тогда же Плотницкий покинул пост главы ЛНР по состоянию здоровья. Глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в ресторане в центре Донецка.